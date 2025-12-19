Основные тезисы итогов 2025 года. Владимир Путин провел прямую линию

В пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную прямую линию, посвященную итогам года. За 4,5 часа эфира глава государства ответил на наиболее значимые вопросы граждан — всего к началу мероприятия поступило свыше 2,5 миллионов обращений, пишет Фонтанка. ру. Основные тезисы главы государства:

Позиция по Украине

Владимир Путин заявил, что не видит готовности Украины к мирному урегулированию. Он отметил, что Россия стремится завершить конфликт дипломатическим путем на основе ранее озвученных условий и при устранении его первопричин. По его словам, в 2022 году Москва предупреждала Киев о неизбежности признания самопровозглашенных республик, призывая обеспечить мирную жизнь для людей.

Ситуация в зоне СВО

По данным оперативного доклада Генштаба, стратегическая инициатива на фронте перешла к российским войскам, которые наступают на всех направлениях, а противник отходит.

Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск. Красный Лиман будет взят под контроль в ближайшее время. Более половины Константиновки уже контролируется российской армией. Под ее управлением находится свыше 50% Гуляйполя, а также половина города Димитрова. Попытки ВСУ вернуть часть Красноармейска (Покровска) успеха не имеют.

«Под Купянском в окружении находятся 3,5 тысячи военных ВСУ, их шансы практически нулевые. Они в плотном кольце. Уверен, до конца года мы станем свидетелями новых успехов наших бойцов на линии соприкосновения», — подытожил президент.

Беспилотные технологии

Российские войска превосходят противника по количеству дронов на всех участках фронта. Государство продолжит поддерживать энтузиастов-разработчиков беспилотников. Заместитель председателя правительства Денис Мантуров лично курирует это направление, что существенно улучшило ситуацию с БПЛА на передовой.

Добровольцы в зоне СВО

Путин отметил значительный приток добровольцев в ряды ВС РФ: с начала 2025 года контракт с Минобороны подписали более 400 тысяч человек. Желающих стать операторами дронов так много, что военное ведомство проводит среди них конкурсный отбор.

Ответственность за конфликт на Украине

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, поскольку не она его начала. Дональд Трамп предпринимает искренние усилия для завершения этого противостояния.

«Россия на встрече на Аляске фактически согласилась с предложениями Трампа, поэтому нельзя утверждать, что Москва что-то отвергла», — заявил глава государства.

Российская Федерация готова к переговорам и мирному урегулированию, теперь инициатива полностью на стороне Киева и его западных спонсоров.

«Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — повторил Путин.

Выборы на Украине

«Мы готовы рассмотреть возможность обеспечения безопасности в день выборов на Украине. Как минимум, воздержаться от ударов по её территории в этот день. Если выборы состоятся, мы вправе потребовать, чтобы украинцы, находящиеся в России, могли проголосовать. Власть на Украине должна стать легитимной, а без выборов это невозможно», — сказал президент.

Расширение НАТО

Россия требует выполнения данных Альянсом обещаний о нерасширении на восток.

«Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО. Безусловно, приближение военной инфраструктуры к нашим границам вызывает серьёзную озабоченность», — сказал Путин.

Отношения с Беларусью

Министерства обороны России и Беларуси тесно взаимодействуют, безопасность Союзного государства надежно обеспечена. Недавно в республике была размещена новейшая российская ракетная система «Орешник».

"Вчера в прямом эфире я видел яркое и содержательное выступление Александра Лукашенко — хочу выразить ему благодарность. Вопросы безопасности мы решаем как двусторонне, так и в рамках ОДКБ", — отметил Путин.

Российско-китайские отношения

Путин охарактеризовал Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Россия занимает первое место среди европейских стран по товарообороту с КНР — 240-250 млрд долларов. Сотрудничество переходит в сферу высоких технологий, науки и оборонного сектора и будет развиваться в этом ключе как в ближайшей, так и в отдалённой перспективе.

Обращение к англичанам о будущем России

Президент отметил, что закон об иноагентах — не российское изобретение, в США его аналог гораздо жестче. В России нет политических репрессий и уголовного преследования по этим статьям. Людей исключают из реестра при отказе от иностранного финансирования.

«Не будет никаких новых специальных операций, если с нами будут обращаться уважительно, не станут нас обманывать и игнорировать наши интересы. Мы готовы работать с Европой и США, но на равных. Если мы к этому придем, выиграют все. Мы будем дополнять друг друга. Если нет — Европа будет исчезать», — ответил президент на вопрос журналиста BBC.

Утверждения о возможном нападении России на Европу он назвал чепухой. Глава государства подчеркнул, что не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией — руками украинских националистов. Россия готова немедленно прекратить боевые действия при выполнении её условий по гарантиям безопасности.

Ответ на угрозы

Войска РФ наносят ответные удары по объектам, связанным с атаками ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру. Атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к цели и не нарушат поставки, но ответ последует обязательно.

При возникновении угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать, что чревато крупномасштабным конфликтом.

Экономика и инфляция

Рост ВВП России в 2025 году составил 1%. За три года совокупный рост достиг 9,7%, что значительно выше европейских показателей.

«Рост в 1% в этом году — это осознанные действия правительства и ЦБ, направленные на таргетирование инфляции. Задача снизить её хотя бы до 6% решается — к концу года она составит 5,7-5,8%", — заявил Путин.

Заработная плата и безработица

Сохраняются высокие темпы роста реальных зарплат — они увеличились на 4,5%. Уровень безработицы, уже бывший рекордно низким, снизился до 2,2%. Все социальные обязательства перед населением будут выполнены в полном объеме.

Дефицит федерального бюджета

Золотовалютные резервы РФ выросли до 741,5 млрд долларов. Правительство обеспечивает сбалансированность бюджета. Его дефицит будет снижен до 1,5%, что является хорошим показателем при низком государственном долге.

Повышение НДС

Цель повышения НДС — сбалансировать бюджет.

«Рост налога провоцирует желание уйти от его уплаты. Задача — вывести экономику из тени, чтобы повышение давало реальные доходы бюджету, а не оставалось на бумаге», — пояснил Путин.

Он отметил, что повышение не будет вечным, в будущем налоговая нагрузка должна снижаться.

Утилизационный сбор

«Повышение утильсбора связано с попыткой Минфина получить дополнительные средства для технологического развития, что косвенно поддержит отечественный автопром. Не могу не посоветовать выбирать отечественные автомобили. Спрос на них будет восстанавливаться — либо из-за роста доходов, либо из-за снижения фискальной нагрузки», — пояснил президент индексацию сбора, вступившую в силу 1 декабря 2025 года, подчеркнув, что эта мера временная.

Борьба с телефонными мошенниками

Государственные меры против телефонного мошенничества работают — количество преступлений сократилось на 7%, а ущерб — на 33%.

«Мошенничество никуда не исчезнет. Технические средства развиваются, и мошенники тоже совершенствуются. Как только с вами заговорят о деньгах или имуществе — сразу кладите трубку», — дал рекомендацию президент.

Цены на рыбу

Регулирование цен Путин назвал сложной и рискованной мерой: «Как только устанавливаем планку — товар исчезает. Регулирование нужно в критичных сферах, например, для жизненно важных лекарств. Рыбы на столах действительно не хватает. Нужно действовать иначе: улучшать логистику, транспорт, создавать условия для строительства судов».

Поддержка семей с детьми

С 1 января 2026 года в России вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми, включая налоговый вычет.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы доходы, особенно в семьях с детьми, не снижались», — подчеркнул президент.

По его мнению, текущих мер недостаточно, и систему нужно совершенствовать.

Демография

Ситуация с рождаемостью в России лучше, чем в Японии и Корее, однако коэффициент снизился до 1,4, а необходимый уровень — 2.

«Многое зависит от материального положения. Семья не должна чувствовать снижение достатка с рождением ребёнка. Мы выделили 75 миллиардов рублей для поддержки регионов с неблагоприятной демографической ситуацией», — отметил Путин.

Также в 25 регионах РФ наметилась положительная тенденция.

Мораторий для застройщиков

Путин поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание компенсаций с застройщиков за просрочку сдачи жилья.

С 1 января 2026 года он будет отменен, и застройщики вновь понесут полную ответственность.

Возвращение российских ученых

Запад невольно «помогает» возвращению российских ученых на родину, поскольку они опасаются отправлять детей в школы в этих странах.

Мессенджер МАХ

Проблема с Telegram и другими сервисами лишь в соблюдении российского законодательства. До появления МАХ у России не было собственного мессенджера, что не позволяло оказывать ряд госуслуг в цифровом формате из соображений безопасности.

«С появлением МАХ мы достигли полного цифрового суверенитета. У него появятся конкуренты», — резюмировал президент.

Искусственный интеллект в школах

С развитием ИИ возникает риск, что школьники и студенты перестанут самостоятельно думать и искать решения.

«Нужно выстроить учебный процесс так, чтобы основные задачи решались в аудиториях, чтобы была необходимость «включать мозги». Важно не допустить, чтобы часть общества пошла по лёгкому пути — нажимать кнопки и интеллектуально деградировать», — отметил Путин.

Авиастроение

У России богатые традиции в военном и гражданском авиастроении, однако в СССР в этой области явно недорабатывали, несмотря на наследие Туполева и Яковлева. Рост цен на авиабилеты связан с нехваткой самолетов в парке.

«Казалось проще и дешевле покупать иностранную технику. Компании, поставлявшие её, по политическим причинам прекратили сотрудничество. Это плохо для их репутации, но хорошо для нас — заставляет работать самостоятельно и использовать возможности нашего рынка. Нужны нам «Русланы» и модернизированные Ил-76? Безусловно. Будем развивать, это требует высокой технологической кооперации», — заявил президент.

«Секретное оружие» в космосе

Межзвездную комету 3I/ATLAS, недавно пролетевшую рядом с Землёй, Путин в шутку назвал российским секретным оружием, а затем пояснил: «Это комета из другой галактики. Не думаю, что она представляет угрозу. Пошлём её к Юпитеру! К началу 2026 года она покинет нашу Солнечную систему».

Замороженные активы России в Европе

Попытки изъятия российских активов в Европе Путин назвал грабежом.

«Это подрыв доверия к Еврозоне, где многие страны хранят свои резервы. Что бы они ни украли, когда-нибудь придется вернуть. Россия будет защищаться в суде и искать юрисдикцию, независимую от политических решений».

Источники достоверной информации

Лучший способ почувствовать настроения общества — прямое общение.

«Самую достоверную информацию дают вот такие мероприятия — 2,5 млн обращений, все они о насущных проблемах людей. Над этим будут работать целый год. Это самый мощный срез состояния общества», — подчеркнул он.

Поездки по Москве «без мигалок»

Владимир Путин прокомментировал свои заявления о поездках по столице без спецсигналов и сопровождения.

«Это не бесполезные поездки. Интересно посмотреть из окна автомобиля не только на трассу, но и на разные районы Москвы. Когда заезжаешь, любопытно увидеть, что происходит вокруг», — поделился президент.

Послание потомкам

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предками. Мы жили текущими заботами, но не стояли на месте, шли вперёд и наилучшим образом решали вопросы, которые ставило перед нами наше время, — заявил президент. — Мы думали о будущем. Если в ваших руках наше послание, значит, и вы чувствуете себя частью нашего общего потока времени, понимаете связь эпох».

