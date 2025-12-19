В Спасском районе модернизировали системы водоснабжения и водоотведения

В Спасском районе в 2025 году провели масштабную модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, построили новый водозаборный узел, чтобы решить проблему низкого напора воды в верхней части города. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Старые водонапорные башни заменили на новые в Деревенском, Бессоновке, Половском, Красильниково, Ухорском и Красном Яре. В селах Ижевское, Гавриловское, Половское и Панино ведутся пуско-наладочные работы систем водоподготовки, что должно существенно улучшить качество воды.

Кроме того, построили канализационный коллектор по улице Есенина в Спасске, а для 10 артезианских скважин завершают ограждение зон санитарной охраны для получения лицензий на недра.

Все работы выполнены в рамках списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области