В Сасове открыли новый арт-объект «Сасовский феномен: первый шаг к звездам»

18 декабря в Сасове, на территории краеведческого музея, состоялось открытие нового арт-объекта под названием «Сасовский феномен: первый шаг к звездам». Об этом сообщила ИД «Пресса».

Этот проект стал результатом вдохновения сотрудников музея загадочной историей взрыва, произошедшего 12 апреля 1991 года.

Директор музея Оксана Сагеева рассказала о том, что очевидцы вспоминают сильный хлопок и гул, в результате чего разбились стекла в домах. Она отметила, что одной из самых интригующих версий случившегося является предположение о вмешательстве инопланетян. В преддверии открытия арт-объекта была проведена тревел-программа «Тропою сасовского пришельца», посвященная Николаю Федоровичу Федорову, основателю русского космизма. После этого участники мероприятия стали свидетелями торжественного снятия черных покрывал со скульптур.

Жительница Сасова Юлия Краснова поделилась своими воспоминаниями о взрыве, который ей рассказала бабушка. Она отметила, что сейчас, когда в городе появился новый арт-объект, он стал символом связи с этой историей и местом притяжения для жителей.

Автор модели арт-объекта — Дарья Евстратова из Красноярска, а изготовил его Алексей Плитин из Подмосковья. Новый арт-объект вызвал широкий спектр эмоций у местных жителей: одни восхищаются креативным подходом, другие высказывают сомнения и критику.

Фото: ИД «Пресса»