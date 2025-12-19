Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
701
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 088
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 357
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 359
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Сасове открыли новый арт-объект «Сасовский феномен: первый шаг к звездам»
18 декабря в Сасове на территории краеведческого музея был открыт арт-объект «Сасовский феномен: первый шаг к звездам». Проект вдохновлён загадочной историей взрыва 12 апреля 1991 года, когда очевидцы слышали сильный хлопок и гул, разбились стекла в домах. Одна из версий говорит о возможном вмешательстве инопланетян. В преддверии открытия прошла тревел-программа «Тропою сасовского пришельца», посвящённая Николаю Федоровичу Федорову — основателю русского космизма. После презентации состоялось торжественное снятие покрывал со скульптур. Жительница Сасова Юлия Краснова отметила, что арт-объект стал символом связи с этой историей и местом притяжения для горожан. Модель создала Дарья Евстратова из Красноярска, изготовил — Алексей Плитин из Подмосковья.

18 декабря в Сасове, на территории краеведческого музея, состоялось открытие нового арт-объекта под названием «Сасовский феномен: первый шаг к звездам». Об этом сообщила ИД «Пресса».

Этот проект стал результатом вдохновения сотрудников музея загадочной историей взрыва, произошедшего 12 апреля 1991 года.

Директор музея Оксана Сагеева рассказала о том, что очевидцы вспоминают сильный хлопок и гул, в результате чего разбились стекла в домах. Она отметила, что одной из самых интригующих версий случившегося является предположение о вмешательстве инопланетян. В преддверии открытия арт-объекта была проведена тревел-программа «Тропою сасовского пришельца», посвященная Николаю Федоровичу Федорову, основателю русского космизма. После этого участники мероприятия стали свидетелями торжественного снятия черных покрывал со скульптур.

Жительница Сасова Юлия Краснова поделилась своими воспоминаниями о взрыве, который ей рассказала бабушка. Она отметила, что сейчас, когда в городе появился новый арт-объект, он стал символом связи с этой историей и местом притяжения для жителей.

Автор модели арт-объекта — Дарья Евстратова из Красноярска, а изготовил его Алексей Плитин из Подмосковья. Новый арт-объект вызвал широкий спектр эмоций у местных жителей: одни восхищаются креативным подходом, другие высказывают сомнения и критику.

Фото: ИД «Пресса»