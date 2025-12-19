В Рязанской области за год уменьшилось количество пожаров

В 2025 году в регионе зафиксировали 1 092 пожара, что на 123 меньше, чем в прошлом. Чаще всего горела трава в Кадомском, Клепиковском, Рязанском и Спасском муниципальных образованиях. В этом году не допустили перехода огня от природного пожара на жилые дома.

