В Рязанской области горела пятиэтажка
Происшествие случилось вечером 17 декабря в селе Елино Захаровского района. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огнём повреждена квартира. В тушении участвовали 14 человек, 5 единиц техники.
