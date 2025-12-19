В Рязани у Мемориального парка столкнулись такси и легковушка

В Рязани на пересечении улиц Спортивной и Голенчинского шоссе рядом с Мемориальным парком произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщил местный житель изданию «РН».

На перекрестке столкнулись автомобиль такси и легковая машина. Причины и обстоятельства аварии уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: «Рязанские новости»