В Рязани с 2017 года признали аварийными 65 домов

С 2017 года в Рязани аварийными признали 65 домов. Расселению подлежат 1374 человека из 683 жилых помещений. На переселение требуется около 2 млрд рублей, сообщили в мэрии города. Муниципальная программа переселения рассчитана на 2025-2030 годы и предусматривает финансирование около 400 млн рублей в год.

Муниципальная программа переселения рассчитана на 2025-2030 годы и предусматривает финансирование около 400 млн рублей в год. При этом в 2025 году средства на нее не заложили, а в 2026—2027 годах объем финансирования остается недостаточным.

Управление капстроительства объявило аукционы на покупку 22 квартир, однако заявки поступили лишь по семи лотам. В мэрии пояснили, что на рынке сложно подобрать жилье с идентичными характеристиками.

Адреса домов для расселения в 2026 году определят после утверждения объема финансирования.