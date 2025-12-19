Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
Вск, 21
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 19/12 18:45
Нал. EUR 94.20 / 94.68 19/12 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
687
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 073
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 341
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 346
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани пропал свет на 11 улицах
В Рязани пропал свет из-за аварии на 11 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 19 декабря.

В Рязани пропал свет из-за аварии на 11 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 19 декабря.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Загородная;
  • Гагарина;
  • Озерная;
  • Соколовская;
  • Дачная;
  • Железнодорожная;
  • Полиграфистов;
  • Полевая;
  • Заречная;
  • Механизаторов;
  • Попова.

Восстановить подачу ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.