В Рязани пропал свет на 11 улицах
В Рязани пропал свет из-за аварии на 11 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 19 декабря.
Электричества нет по следующим улицам:
- Загородная;
- Гагарина;
- Озерная;
- Соколовская;
- Дачная;
- Железнодорожная;
- Полиграфистов;
- Полевая;
- Заречная;
- Механизаторов;
- Попова.
Восстановить подачу ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.