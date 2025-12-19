В Рязани мошенники собирают пожертвования от имени «Дома ребенка»
Отмечается, что на площади Победы заметили «волонтеров» с копилками, которые подходят к прохожим и просят деньги для Дома ребенка. «Еще они могут предлагать купить какие-то товары, выручка от которых поступит якобы на нужды рязанского Дома ребенка», — рассказали в учреждении. Рязанцев предупредили, что Дом ребенка не собирает пожертвования на улицах, только официально, через банковские реквизиты.
