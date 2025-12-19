В Рязани массово отключат воду 22 декабря
Ресурса не будет с 9:00 до 18:00.
В Рязани массово отключат воду 22 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».
Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам:
- 1-й Сысоевский проезд с 1 по 15 (нечетная сторона) и со 2 по 16 (четная сторона);
- 2-й Сысоевский проезд 1, 3, 5, 6, 16;
- Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
- Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
- Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
- Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
- Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
- проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона);
- Сысоевская с 1 по 39 (нечетная сторона) и со 2 по 22 (четная сторона);
- Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
- Черновицкая 24 корп.1, 28,28а, 30,30а, 30б, 32,32 корп.1,32 корп.2, 34,34 корп.1,34 корп.2,34 корп.3, 36,38,38 корп.1,38 корп.2,38 корп.3;
- Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона), 2а, 2б, 2 В.