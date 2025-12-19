Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
667
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 055
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 320
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 310
В Рязани массово отключат воду 22 декабря
Ресурса не будет с 9:00 до 18:00.

В Рязани массово отключат воду 22 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет с 9:00 до 18:00 по адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд с 1 по 15 (нечетная сторона) и со 2 по 16 (четная сторона);
  • 2-й Сысоевский проезд 1, 3, 5, 6, 16;
  • Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Гоголя 43/26, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58/9, 71, 91;
  • Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
  • Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
  • Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
  • Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
  • проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона);
  • Сысоевская с 1 по 39 (нечетная сторона) и со 2 по 22 (четная сторона);
  • Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Черновицкая 24 корп.1, 28,28а, 30,30а, 30б, 32,32 корп.1,32 корп.2, 34,34 корп.1,34 корп.2,34 корп.3, 36,38,38 корп.1,38 корп.2,38 корп.3;
  • Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона), 2а, 2б, 2 В.