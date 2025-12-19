В России появятся новые профессии и должности

В России появятся новые профессии и должности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Росстандарте сообщили, что с 1 января 2026 года правовой статус получат коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер и другие.

Отмечается, что обновленный перечень позволит систематизировать кадровые процессы и разработать должностные инструкции. От названия должности будет зависеть право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска.

Всего в приказе Росстандарта 5597 профессий рабочих и 4338 должностей служащих.