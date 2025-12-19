В России минимальная цена на водку повысится на 60 рублей

С 1 января 2026 года в России минимальная розничная цена на водку вырастет до 409 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, минимальная розничная цена на бренди увеличится с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 литра, а цена на коньяк вырастет с 651 рубля до 755 рублей за такую же емкость. В соответствии с новым приказом, минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая цена — 351 рубль за 0,5 литра. Для бренди отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля, а для коньяка — отпускная цена составит 546 рублей, оптовая — 577 рублей за поллитра.

С 1 января 2026 года в России минимальная розничная цена на водку вырастет до 409 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, минимальная розничная цена на бренди увеличится с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 литра, а цена на коньяк вырастет с 651 рубля до 755 рублей за такую же емкость.

В соответствии с новым приказом, минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая цена — 351 рубль за 0,5 литра. Для бренди отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля, а для коньяка — отпускная цена составит 546 рублей, оптовая — 577 рублей за поллитра.

Данный приказ вступает в силу с начала 2026 года и будет действовать до конца 2031 года.