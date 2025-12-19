Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
Вск, 21
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 19/12 18:45
Нал. EUR 94.20 / 94.68 19/12 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
692
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 082
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 353
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 355
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России минимальная цена на водку повысится на 60 рублей
С 1 января 2026 года в России минимальная розничная цена на водку вырастет до 409 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, минимальная розничная цена на бренди увеличится с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 литра, а цена на коньяк вырастет с 651 рубля до 755 рублей за такую же емкость. В соответствии с новым приказом, минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая цена — 351 рубль за 0,5 литра. Для бренди отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля, а для коньяка — отпускная цена составит 546 рублей, оптовая — 577 рублей за поллитра.

С 1 января 2026 года в России минимальная розничная цена на водку вырастет до 409 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, минимальная розничная цена на бренди увеличится с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 литра, а цена на коньяк вырастет с 651 рубля до 755 рублей за такую же емкость.

В соответствии с новым приказом, минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая цена — 351 рубль за 0,5 литра. Для бренди отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля, а для коньяка — отпускная цена составит 546 рублей, оптовая — 577 рублей за поллитра.

Данный приказ вступает в силу с начала 2026 года и будет действовать до конца 2031 года.