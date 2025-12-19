В работе YouTube* зафиксировали массовые сбои

Пользователи YouTube по всему миру выражают недовольство по поводу сбоев в работе видеохостинга. Об этом пишет «Ъ». Согласно данным Downdetector, количество жалоб возросло до 9 тысяч. Проблемы начали возникать с 15:00 по московскому времени, а пик сбоев был зафиксирован в 16:15. Большинство пользователей (77%) сообщают о проблемах с веб-версией YouTube, тогда как только 7% жалоб касаются мобильного приложения. Кроме того, 925 пользователей отметили неработоспособность YouTube TV. Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании (около 3 тысяч) и Канады (более 1,3 тысячи).

Пользователи YouTube* по всему миру выражают недовольство по поводу сбоев в работе видеохостинга. Об этом пишет «Ъ».

Согласно данным Downdetector, количество жалоб возросло до 9 тысяч. Проблемы начали возникать с 15:00 по московскому времени, а пик сбоев был зафиксирован в 16:15.

Большинство пользователей (77%) сообщают о проблемах с веб-версией YouTube*, тогда как только 7% жалоб касаются мобильного приложения. Кроме того, 925 пользователей отметили неработоспособность YouTube TV.

Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании (около 3 тысяч) и Канады (более 1,3 тысячи).

* - заблокирован на территории РФ