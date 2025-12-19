В Новомичуринске подрядчика оштрафовали за просрочку работ по ремонту крыш

В Новомичуринске подрядная организация ООО «Опора плюс» была привлечена к административной ответственности за нарушение сроков выполнения работ по капремонту крыш многоквартирных домов № 16 Д и № 18 Д. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62». По итогам рассмотрения дела компании назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, председатель правления ТСЖ «Новая Волна» также понес наказание. Мировой суд признал его виновным в неисполнении предписания Госжилинспекции о размещении обязательной информации о товариществе и технических характеристиках многоквартирных домов. За это ему назначен штраф в размере 5 000 рублей.

