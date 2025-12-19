В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю в зоне СВО

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украинская армия потеряла до 8405 боевиков.

Российские средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 1 689 беспилотников ВСУ.

ВС РФ в течение недели продолжили уничтожение ВСУ в Димитрове, а также зачистку Родинского, Светлого и Гришина в ДНР.