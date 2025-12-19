Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
655
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 043
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 308
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 294
В ГАИ прокомментировали ДТП с бензовозом и троллейбусом в Рязани
Авария произошла 18 декабря на улице Советской Армии. Очевидцы сообщали, что из-за ДТП на улице оборвались троллейбусные провода. В ГАИ рассказали, что пострадавших в аварии нет. Ведомство проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

