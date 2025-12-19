В ГАИ прокомментировали ДТП с бензовозом и троллейбусом в Рязани

Авария произошла 18 декабря на улице Советской Армии. Очевидцы сообщали, что из-за ДТП на улице оборвались троллейбусные провода. В ГАИ рассказали, что пострадавших в аварии нет. Ведомство проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.