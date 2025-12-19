Умер основатель добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов

Погиб создатель и командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, известный под позывным «Испанец». Об этом сообщается в телеграм-канале «Эспаньолы». Причина смерти Орлова не раскрывается. В сообщении «Эспаньолы» указано, что точное время, место и обстоятельства его гибели, а также лица, причастные к этому, устанавливаются центральными следственными органами. Прощальная церемония запланирована на понедельник, 22 декабря 2025 года, и пройдет в храме Христа Спасителя в Москве. Подразделение принимало участие в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку и Часов Яр.

Погиб создатель и командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, известный под позывным «Испанец». Об этом сообщается в телеграм-канале «Эспаньолы».

Причина смерти Орлова не раскрывается. В сообщении «Эспаньолы» указано, что точное время, место и обстоятельства его гибели, а также лица, причастные к этому, устанавливаются центральными следственными органами.

Прощальная церемония запланирована на понедельник, 22 декабря 2025 года, и пройдет в храме Христа Спасителя в Москве.

Бригада «Эспаньола» была сформирована весной 2022 года и объединяла футбольных фанатов из разных регионов России. Подразделение принимало участие в боях за Мариуполь, Клещеевку, Угледар, Авдеевку и Часов Яр. В октябре 2025 года бригада объявила о своем расформировании.

Фото: Центр военных компетенций ВС России «Эспаньола»