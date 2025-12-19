Стала известна дата проведения «Гонки чемпионов — 2026» в Рязани

Соревнования по биатлону и лыжным гонкам пройдут 3-4 января 2026 года на базе комплекса «Алмаз» в поселке Варские. Отмечается, что в гонке примут участие спортсмены России и Республики Беларусь. Специально для мероприятия организаторы построят трибуны для зрителей на 9,5 тысяч мест с организацией развлекательной программы и прямой трансляцией соревнований на телеканале «Матч-ТВ». Возрастное ограничение 0+

