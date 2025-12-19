Спасатели призвали рязанцев не выходить на тонкий лед

Сейчас ледовая корка в основном сковала границу между берегом и открытой водой, но она тонкая и хрупкая. Безопасной для одного человека считается толщина льда не менее 10 сантиметров, которая появляется только в крепкие морозы.

Спасатели призвали россиян не выходить на тонкий лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Мособлпожспас».

Специалисты советуют не ближаться к провалившемуся, использовать подручные средства — палку, шарф или верёвку.