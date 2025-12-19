Рязанские специалисты рассказали об изменении погоды в регионе

С 19 декабря начнет слабое и косвенное влияние очередной заток холода из Арктики. Он пройдет стороной, а температуры понизятся лишь до -3 градусов. Изменения начнутся в начале следующей недели. Уже в понедельник начнутся осадки (дождь со снегом), затем придет и похолодание. Оно будет развиваться постепенно, но после 24 декабря возможно усиление морозов до -15 градусов. В конце следующей недели прогнозируются и снегопады, ожидается до шести сантиметров свежего снега.

Рязанские специалисты рассказали об изменении погоды в регионе. Об этом сообщается в группе «НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина».

Отмечается, что наш регион сейчас находится на краю обширной европейской отрицательной аномалии осадков.

