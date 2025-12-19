Рязанка Зинаида Кузовенкова отметила 101-летие

Зинаида Андреевна — труженица тыла, более сорока лет работала продавцом в райпо. Она рассказала, что замуж вышла в 1945 году. Родные, соседи, друзья, помощница по уходу вручили имениннице цветы и подарки с пожеланиями здоровья, счастья, душевного тепла.

