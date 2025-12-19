Рязанцы стали реже ходить в кафе, но производство в регионе бьет рекорды

В Рязанской области жители стали реже посещать кафе и рестораны, предпочитая готовую еду из супермаркетов. Снизился спрос и на аренду, и на покупку автомобилей, сообщает пресс-служба Банка России.

В Рязанской области жители стали реже посещать кафе и рестораны, предпочитая готовую еду из супермаркетов. Снизился спрос и на аренду, и на покупку автомобилей, сообщает пресс-служба Банка России.

В то же время регион активно наращивает производство. Аграрии увеличили выпуск свинины на 1,8%, птицы — на 1,3%, также растет производство яиц. Ожидается рекордный урожай и объемы сельхозпродукции.

Предприятия также развивают цифровую инфраструктуру, включая новые центры обработки данных, и наращивают производство компьютеров и периферийного оборудования в целях импортозамещения.