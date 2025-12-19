Рязанцев предупредили об изменении сроков восстановления света
Жителей района Соколовка предупредили об изменении сроков восстановления электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. В ходе работ были выявлены дополнительные повреждения, масштаб которых оказался больше, чем предполагалось. В связи с этим время восстановления увеличилось. Ориентировочный срок подачи электроэнергии составляет около 3 часов. Все работы сейчас ведутся в усиленном режиме.
