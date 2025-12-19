Рязанцам сообщили о пропавшей жительнице Тульской области

Пропала 44-летняя жительница Тульской области, Райкова (Кузнецова) Ирина Евгеньевна. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт». В сообщении отмечается, что женщина может находиться в Рязани и Рязанской области. Ее местонахождение неизвестно с 11 мая 2025 года. Среди примет: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

