Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
667
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 055
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 320
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 310
Рязанцам рассказали, где выбрать подарки на Новый год для изысканных ценителей
В самом сердце Рязани, на улице Маяковского 79, вас ждет настоящий оазис изысканного вкуса — бутик «Гранд Резерв». Здесь вы найдете идеальные подарки, способные подчеркнуть утонченность момента и порадовать самых взыскательных ценителей.

Разнообразие выбора впечатлит даже искушенных: от благородных напитков с богатой историей до уникальных аксессуаров, способных придать особый шарм любому вечеру.

Не можете определиться с выбором? Подарочные сертификаты «Гранд Резерв» станут элегантным решением, позволяя вашим близким самостоятельно выбрать то, что им по душе.

И это еще не все! Каждый новый покупатель получает 1000 приветственных бонусов, которые можно использовать при следующих покупках.

Погрузитесь в атмосферу праздника и найдите идеальные подарки для себя и своих близких в «Гранд Резерв». Создайте незабываемый Новый год, наполненный вкусом, стилем и элегантностью! Ждем вас!