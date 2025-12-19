Россияне рассказали, что Новый год — семейный праздник

Отмечается, что дома праздничную ночь планируют провести 73% жителей страны. Работать в новогоднюю ночь будут 5% россиян. У мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин. В гости планируют пойти 4% опрошенных, остальные отправятся в ресторан, за город или в путешествие за границу.

