Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Обмен состоялся 19 декабря. Украине переданы тела 1003 погибших военных. Россия получила 26 тел погибших. Предыдущий обмен проводился 20 ноября. Тогда Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей и получила 30 тел своих военных.