Путин заявил о снижении инфляции в России до 6% к концу года

Президент России Владимир Путин сообщил 19 декабря во время прямой линии, что властям удается контролировать инфляцию, и к концу 2025 года она составит 5,7-5,8%. Говоря о российской экономике, глава государства отметил рост ВВП на 1% за этот год.

Президент России Владимир Путин сообщил 19 декабря во время прямой линии, что властям удается контролировать инфляцию, и к концу 2025 года она составит 5,7-5,8%.

Говоря о российской экономике, глава государства отметил рост ВВП на 1% за этот год. За последние три года общий рост достиг 9,7%, тогда как в еврозоне — 3,1%. Путин пояснил, что текущий умеренный рост связан с целенаправленной политикой по снижению инфляции.

Президент также подчеркнул сохранение роста реальных зарплат: в 2025 году они увеличились на 4,5%.