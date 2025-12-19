Путин заявил, что повышение налогов в России носит временный характер

Президент России Владимир Путин сообщил, что текущий рост налогового бремени временный, и в будущем оно должно снижаться. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — снижение налогового времени в будущем. Правительство работает именно в этом направлении, и я на это рассчитываю», — сказал глава государства.