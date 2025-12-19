Путин рассказал, какой будет Россия через 200 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что через 200 лет страна будет высоко образованной и высокотехнологичной. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что 200 лет — не такой большой срок для России. По его словам, благодаря высокому уровню образования страна сможет развивать технологии и решать задачи в экономике, здравоохранении и социальной сфере.

Путин добавил, что Россия будет жить в условиях мира и благополучия, а также выстроит отношения с другими государствами на основе уважения к себе и партнерам.