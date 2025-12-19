Путин призвал сделать «модным» рождение ребенка

Президент России Владимир Путин заявил, что коэффициент рождаемости в стране сейчас составляет 1,4%, и его нужно поднять до 2%. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что семьи не должны ощущать снижение достатка при появлении ребенка. Он добавил, что важно сделать рождение детей «модным», а материальная поддержка важна, но еще важнее — психологическое и духовное состояние родителей.

По словам Путина, в 25 регионах уже наблюдается положительная демографическая тенденция.