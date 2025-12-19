Председателя ТСЖ в Рязанском районе оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушения

Председатель правления ТСЖ «Новая Волна» получил штраф в 5000 рублей за непредставление обязательной информации о товариществе и технических характеристиках нескольких многоквартирных домов в ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Рязанской области.

Нарушения касались домов № 4 и № 5 по улице Липовая в п. Прудный, а также домов № 1, № 3, № 4 и № 5 по улице Юбилейная в д. Секиотово Рязанского района.

Решение принял мировой судья после рассмотрения административного дела.