Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
Вск, 21
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 19/12 16:25
Нал. EUR 94.20 / 94.68 19/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
679
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 065
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 330
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Парламентарии вручили награды Рязанской областной Думы сотрудникам врачебно-физкультурного диспансера
В пятницу, 19 декабря, врачебно-физкультурный диспансер Рязанской области отметил 75-летие со дня основания. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Со значимым событием коллектив медицинского учреждения поздравили депутаты Рязанской областной Думы Владислав Фролов и Денис Сидоров, представители региональных министерств, городского депутатского корпуса, администрации Рязани, областной организации профсоюза работников здравоохранения.

В пятницу, 19 декабря, врачебно-физкультурный диспансер Рязанской области отметил 75-летие со дня основания. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Со значимым событием коллектив медицинского учреждения поздравили депутаты Рязанской областной Думы Владислав Фролов и Денис Сидоров, представители региональных министерств, городского депутатского корпуса, администрации Рязани, областной организации профсоюза работников здравоохранения.

В рамках праздничного мероприятия собравшимся напомнили о значимых вехах в истории медицинской организации. Так, традиции врачебно-физкультурной службы зародились в Рязанской области в конце 1940-х годов, когда в послевоенные годы в регионе появились успехи в спорте. Для подготовки и восстановления атлетов использовались методы, схожие с реабилитационными процедурами для раненных солдат и офицеров. Это послужило основанием для создания в декабре 1950 года врачебно-физкультурного диспансера, который объединил спортивную медицину и лечебную физкультуру. Изначально учреждение размещалось в комнате площадью 8 квадратных метров при спортзале завода «Красное знамя» и лишь летом 1961 года переехало в здание на улице Полонского, где располагается до сих пор. В настоящее время специалисты диспансера ежегодно проводят около 60 тысяч приемов действующих атлетов и ветеранов спорта.

В день юбилейных торжеств слова благодарности в адрес руководства и сотрудников медицинской организации прозвучали от председателя Комитета Рязанской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Владислава Фролова и заместителя председателя Комитета регионального парламента по социальным вопросам Дениса Сидорова.

«Конечно, такая дата — три четверти века — не может не радовать нас, спортсменов. В 10 лет я пришел в плавание. И сегодня, когда с моей первой тренировки прошло 37 лет, для меня большая честь выразить слова глубокой признательности всем сотрудникам диспансера. Именно вы, уважаемые специалисты, через медико-биологическое сопровождение помогаете спортсменам стать теми, кто они есть. Без вас невозможно развитие спорта, — подчеркнул Владислав Фролов. — С праздником! Здоровья и благополучия!».

«Я знаю, что через диспансер прошли тысячи рязанских спортсменов, которых вы поставили на ноги. Благодаря вашим знаниям, опыту и сердечному отношению атлеты успешно прошли реабилитацию и продолжили добиваться больших успехов и завоевывать награды, в том числе на международных соревнованиях. Спасибо вам огромное и низкий поклон!», — добавил парламентарий Денис Сидоров.

За значительный вклад в развитие здравоохранения Рязанской области и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности сотрудники врачебно-физкультурного диспансера были отмечены региональными и муниципальными наградами.