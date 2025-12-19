Парламентарии вручили награды Рязанской областной Думы сотрудникам врачебно-физкультурного диспансера

В пятницу, 19 декабря, врачебно-физкультурный диспансер Рязанской области отметил 75-летие со дня основания. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Со значимым событием коллектив медицинского учреждения поздравили депутаты Рязанской областной Думы Владислав Фролов и Денис Сидоров, представители региональных министерств, городского депутатского корпуса, администрации Рязани, областной организации профсоюза работников здравоохранения.

В рамках праздничного мероприятия собравшимся напомнили о значимых вехах в истории медицинской организации. Так, традиции врачебно-физкультурной службы зародились в Рязанской области в конце 1940-х годов, когда в послевоенные годы в регионе появились успехи в спорте. Для подготовки и восстановления атлетов использовались методы, схожие с реабилитационными процедурами для раненных солдат и офицеров. Это послужило основанием для создания в декабре 1950 года врачебно-физкультурного диспансера, который объединил спортивную медицину и лечебную физкультуру. Изначально учреждение размещалось в комнате площадью 8 квадратных метров при спортзале завода «Красное знамя» и лишь летом 1961 года переехало в здание на улице Полонского, где располагается до сих пор. В настоящее время специалисты диспансера ежегодно проводят около 60 тысяч приемов действующих атлетов и ветеранов спорта.

В день юбилейных торжеств слова благодарности в адрес руководства и сотрудников медицинской организации прозвучали от председателя Комитета Рязанской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Владислава Фролова и заместителя председателя Комитета регионального парламента по социальным вопросам Дениса Сидорова.

«Конечно, такая дата — три четверти века — не может не радовать нас, спортсменов. В 10 лет я пришел в плавание. И сегодня, когда с моей первой тренировки прошло 37 лет, для меня большая честь выразить слова глубокой признательности всем сотрудникам диспансера. Именно вы, уважаемые специалисты, через медико-биологическое сопровождение помогаете спортсменам стать теми, кто они есть. Без вас невозможно развитие спорта, — подчеркнул Владислав Фролов. — С праздником! Здоровья и благополучия!».

«Я знаю, что через диспансер прошли тысячи рязанских спортсменов, которых вы поставили на ноги. Благодаря вашим знаниям, опыту и сердечному отношению атлеты успешно прошли реабилитацию и продолжили добиваться больших успехов и завоевывать награды, в том числе на международных соревнованиях. Спасибо вам огромное и низкий поклон!», — добавил парламентарий Денис Сидоров.

За значительный вклад в развитие здравоохранения Рязанской области и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности сотрудники врачебно-физкультурного диспансера были отмечены региональными и муниципальными наградами.