На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Отмечается, что трагедия случилась в четверг, 18 декабря, в Клепиковском районе на 214-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительной информации, 64-летний житель Московской области на «МАН» столкнулся с автомобилем «Рено». Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.