Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

21 декабря в рамках федерального проекта «Новогодняя столица — 2026» в Рязани состоится ПРОМфест.

Театр кукол приглашает юных рязанцев на новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса, в театре драмы — премьерные показы новогодней сказки «Что слово злое наколдует», в музыкальном театре — премьера мюзикла «Снежная королева».

На сцене МКЦ покажут балет «Щелкунчик», а в рязанском цирке — новое шоу «Новогодняя тайна пирата».

