ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 81.20 / 80.50 19/12 13:45
Нал. EUR 94.40 / 94.68 19/12 13:45
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Банкам повысили штрафы за нарушение прав клиентов
Совет Федерации 19 декабря одобрил закон об увеличении штрафов для банков за нарушение прав клиентов. Теперь размер штрафа может достигать 0,1% от собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».

Повышенные санкции будут применять за нарушения при работе с вкладами физлиц, заключении договоров на финансовые услуги, несоблюдение закона о потребительском кредите, а также за невыполнение обязательств по кредитам участников СВО и членов их семей.

Если банк не устранит нарушения после предписания Банка России, регулятор сможет взыскать штраф до 1% от собственных средств, но не менее 1 млн рублей, либо применить другие меры воздействия.