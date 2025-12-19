Банкам повысили штрафы за нарушение прав клиентов

Совет Федерации 19 декабря одобрил закон об увеличении штрафов для банков за нарушение прав клиентов. Теперь размер штрафа может достигать 0,1% от собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей.

Повышенные санкции будут применять за нарушения при работе с вкладами физлиц, заключении договоров на финансовые услуги, несоблюдение закона о потребительском кредите, а также за невыполнение обязательств по кредитам участников СВО и членов их семей.

Если банк не устранит нарушения после предписания Банка России, регулятор сможет взыскать штраф до 1% от собственных средств, но не менее 1 млн рублей, либо применить другие меры воздействия.