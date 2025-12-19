Рязань
Аркадий Фомин: Прямая линия с Президентом выявила ключевые проблемы региона
Аркадий Фомин, председатель Рязанской областной Думы, отметил, что Прямая линия с Президентом стала важной площадкой для выявления насущных проблем и задач, стоящих перед властью. Об этом он сообщил у себя на странице в ВКонтакте.

Фомин выделил два ключевых момента, которые имеют особое значение для региона. Во-первых, он подчеркнул важность программы «Время героев», в рамках которой участники специальной военной операции (СВО) будут активно вовлечены в развитие страны. Президент отметил необходимость предоставления им новых возможностей для обучения и карьерного роста. В Рязанской области аналогичная программа «ГЕРОИ 62» уже работает почти год, и результаты налицо: ветераны возвращаются, обучаются и активно участвуют в управлении и общественных проектах.

Во-вторых, Фомин акцентировал внимание на справедливости в социальных выплатах, особенно для многодетных семей. Президент обозначил необходимость корректировки системы, чтобы увеличение доходов не становилось причиной лишения помощи. Это заявление стало важным сигналом для всех регионов, включая Рязанскую область, где власти продолжают усиливать меры поддержки и дополнять федеральные программы.

«Прямая линия была содержательной и конкретной. Мы видим совпадение федеральной повестки и наших региональных задач — поддержка защитников, семей с детьми и развитие человеческого потенциала», — отметил Фомин, добавив, что работа в этих направлениях будет продолжена.