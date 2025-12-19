34-летнего рязанца задержали за серию краж

В отдел обратился 67-летний житель и сообщил, что взломали постройку на территории дачного участка в селе Поляны. Сломав замок, злоумышленник украл электроинструменты. Оперативники установили, что к преступлению причастен 34-летний рязанец. Ранее этого мужчину осудили за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Полицейские выяснили, что задержанный причастен еще к трем аналогичным кражам. Возбуждено уголовное дело.