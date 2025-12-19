18 человек получили в 2025 году ключи от своих квартир в Рязанском округе

План на 2025 год по обеспечению жильем детей, оставшихся без родительской опеки, в Рязанском округе выполнен в полном объеме — квартиры получили 18 детей. Об этом сообщает ИД «Пресса». 18 декабря к числу новоселов присоединился Максим, студент Рязанского колледжа электроники. Молодой человек самостоятельно выбрал себе квартиру, которая находится в пригороде Рязани. Она благоустроена, имеет все необходимые удобства для жизни и даже оснащена индивидуальным отоплением. Ключи и подарок Максиму вручил Денис Турханов, руководитель районной администрации.