ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины

В четверг, 18 декабря, российская армия поразила объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, цеха сборки ударных беспилотников и места их хранения. Средства ПВО сбили 216 беспилотников.