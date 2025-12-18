ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.
В четверг, 18 декабря, российская армия поразила объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, цеха сборки ударных беспилотников и места их хранения.
Средства ПВО сбили 216 беспилотников.