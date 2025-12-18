Рязань
Врач рассказал рязанцам, что делать, если ребенок проглотил мишуру
Врач рассказал россиянам, что делать, если ребенок проглотил мишуру. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на педиатра Ксению Нелегач.

В период новогодних праздников в домах появляются елки, гирлянды и блестящая мишура, которая может представлять опасность для маленьких детей.

По словам специалиста, опасность во многом зависит от того, какая именно мишура оказалась у ребенка во рту. Старая металлизированная фольга может быть жесткой и иметь острые края, а мягкая современная пластиковая мишура обычно менее травматична.

Специалист выделяет несколько основных рисков. Среди них — механическое повреждение, так как острые края могут вызвать микротравмы ЖКТ, кишечная непроходимость, если проглочено много мишуры или она собралась в комок, а также удушье, если ребенок вдохнул мишуру одновременно с глотанием.

Не следует пытаться вызвать рвоту — обратным движением мишура может травмировать пищевод. Не стоит давать хлеб, кашу или другие продукты, чтобы «протолкнуть» инородное тело, поскольку это может усугубить ситуацию.

Нужно вызвать скорую помощь, сделать рентген и действовать по рекомендациям врачей.