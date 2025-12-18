Врач рассказал рязанцам, что делать, если ребенок проглотил мишуру

В период новогодних праздников в домах появляются елки, гирлянды и блестящая мишура, которая может представлять опасность для маленьких детей. По словам специалиста, опасность во многом зависит от того, какая именно мишура оказалась у ребенка во рту. Старая металлизированная фольга может быть жесткой и иметь острые края, а мягкая современная пластиковая мишура обычно менее травматична.

Врач рассказал россиянам, что делать, если ребенок проглотил мишуру. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на педиатра Ксению Нелегач.

Специалист выделяет несколько основных рисков. Среди них — механическое повреждение, так как острые края могут вызвать микротравмы ЖКТ, кишечная непроходимость, если проглочено много мишуры или она собралась в комок, а также удушье, если ребенок вдохнул мишуру одновременно с глотанием.

Не следует пытаться вызвать рвоту — обратным движением мишура может травмировать пищевод. Не стоит давать хлеб, кашу или другие продукты, чтобы «протолкнуть» инородное тело, поскольку это может усугубить ситуацию.

Нужно вызвать скорую помощь, сделать рентген и действовать по рекомендациям врачей.