В возрасте 80 лет скончался британский модельер Энтони Прайс

Британский дизайнер Энтони Прайс, который создавал образы для известных музыкантов, таких как Мик Джаггер и Дэвид Боуи, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили его коллеги и друзья. Причина смерти пока не известна, а дата прощания с дизайнером будет объявлена позже. За свою карьеру Прайс работал не только с музыкантами, но и с членами британской королевской семьи. Королева Камилла носит его наряды с 1990-х годов. В ноябре 2025 года он представил свою последнюю коллекцию, выпущенную всего за месяц до смерти. Энтони Прайс родился в 1945 году в Йоркшире и учился в Королевском колледже искусств в Лондоне. Его клиентами были многие знаменитости, включая музыкантов из групп The Rolling Stones и Roxy Music.

