Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
582
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 989
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 264
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 237
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Солотче 22 декабря отключат электричество
В понедельник, 22 декабря, в Солотче из-за реконструкции линии электропередачи временно ограничат подачу электроэнергии. Отключение продлится с 8:30 до 16:30.

В понедельник, 22 декабря, в Солотче из-за реконструкции линии электропередачи временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Солотча инфо».

Отключение продлится с 8:30 до 16:30.

Без света останутся дома по улице Мещерской, 24, а также в районе Солотча — дома 1-2 «в».

Работы выполняет организация ООО «Энерго Альянс».