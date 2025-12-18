В Солотче 22 декабря отключат электричество

В понедельник, 22 декабря, в Солотче из-за реконструкции линии электропередачи временно ограничат подачу электроэнергии. Отключение продлится с 8:30 до 16:30.

В понедельник, 22 декабря, в Солотче из-за реконструкции линии электропередачи временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Солотча инфо».

Отключение продлится с 8:30 до 16:30.

Без света останутся дома по улице Мещерской, 24, а также в районе Солотча — дома 1-2 «в».

Работы выполняет организация ООО «Энерго Альянс».