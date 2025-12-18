В Сараях хотят построить модульную поликлинику к 2027 году

В рабочем поселке Сараи в 2027 году планируют построить новую модульную поликлинику. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании областной Думы, передает ИД «Пресса».

В рабочем поселке Сараи в 2027 году планируют построить новую модульную поликлинику. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании областной Думы, передает ИД «Пресса».

По словам главного врача Сараевской районной больницы Павла Шейдорова, вопрос о строительстве нового здания поликлиники назрел давно. Действующее здание находится в ветхом состоянии и не соответствует современным требованиям.

Новую поликлинику разместят на территории больницы — перед стационаром. Планируется, что это будет современное медицинское учреждение, оснащенное необходимым оборудованием.