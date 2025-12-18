Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
582
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 989
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 264
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 237
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Сараях хотят построить модульную поликлинику к 2027 году
В рабочем поселке Сараи в 2027 году планируют построить новую модульную поликлинику. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании областной Думы, передает ИД «Пресса».

По словам главного врача Сараевской районной больницы Павла Шейдорова, вопрос о строительстве нового здания поликлиники назрел давно. Действующее здание находится в ветхом состоянии и не соответствует современным требованиям.

Новую поликлинику разместят на территории больницы — перед стационаром. Планируется, что это будет современное медицинское учреждение, оснащенное необходимым оборудованием.