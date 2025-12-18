В Рязанской области произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 17 декабря, в рабочем посёлке Ухолово. Огнём повреждена постройка. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. Площадь пожара составила 42 кв. метра.
