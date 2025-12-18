В Рязанской области продлили метеопредупреждение о гололедице

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за гололедицы. Из-за него в Рязанской области действует желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, гололедица в регионе сохранится до 21 декабря.