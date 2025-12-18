Жителей Рязанской области попросили отказаться от пиротехники в праздники

В Рязанской области отказались от салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Администрация Рязани поддержала эту инициативу и попросила жителей отказаться от пиротехники в праздники. Ранее сообщили о том, в Рязани не будет новогоднего салюта. Напомним, в одном из районов Рязанской области уже запретили использование пиротехники. Также жителей Солотчи будут штрафовать за запуски салюта.

