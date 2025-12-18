В Рязанской области горела квартира в многоэтажке
В Рязанской области горела квартира в многоэтажке. Об этом пишет ИД «Пресса».
