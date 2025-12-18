В Рязанской области горела квартира в многоэтажке

Отмечается, что ЧП случилось в среду, 17 декабря, в селе Елино Захаровского района. Загорелась кухня в квартире в пятиэтажном многоквартирном доме. Причины и ущерб установят специалисты.