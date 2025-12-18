В Рязани водитель «БМВ» сбил пенсионера
ДТП произошло вечером 17 декабря вблизи дома № 28-а на улице Новоселов. 25-летний житель Рязанского района управляя, автомобилем BMW, совершил наезд на 61-летнего рязанца. Мужчине потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
