В Рязани столкнулись бензовоз и троллейбус
В Рязани в районе Дашково-Песочня произошло ДТП с участием бензовоза и троллейбуса. По предварительной информации, в результате столкновения на улице Советской Армии оборваны провода, движение транспорта полностью парализовано.
Местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани» сообщают, что некоторые водители пытаются объезжать пробку по тротуару, создавая угрозу для пешеходов.
Подробности о пострадавших и причинах аварии уточняются.