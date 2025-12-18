Рязань
В Рязани столкнулись бензовоз и троллейбус
Местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани» сообщают, что некоторые водители пытаются объезжать пробку по тротуару, создавая угрозу для пешеходов.

Подробности о пострадавших и причинах аварии уточняются.