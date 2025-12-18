В Рязани столкнулись бензовоз и троллейбус

В Рязани в районе Дашково-Песочня произошло ДТП с участием бензовоза и троллейбуса. По предварительной информации, в результате столкновения на улице Советской Армии оборваны провода, движение транспорта полностью парализовано.